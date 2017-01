Skøyta som sank i KIrkehamn 30. november var en av hendelsene i 2016. Brannvesenet fikk samlet opp mesteparten av utslippet av olje/diesel ved hjelp av lenser som ble lagt ut. Foto: Konstanse Østhus Jakobsen

Den ferske statistikken for 2016 viser at det totalt ble registrert 1335 varsler om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning til Kystverket.