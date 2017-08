26 millioner i overskudd

To store fresemaskiner var i gang på E39 da dekke og underlaget under måtte forsterkes og fornyes våren 2017. FOTO: SVEIN LØVLAND

I 2016 fikk selskapet Allfarveg som driver E39 på Kvinesheia et resultat på 26,2 millioner for sine eiere i Sundt AS og Veidekke ASA.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn