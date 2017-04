550.000 kroner løste parkeringsfloke

TILBØD 100.000: To mål (hytte)tomt som er etablert som 33 parkeringsplasser for biler og en plass for buss i Østebø i Åna-Sira tilbød Flekkefjord kommune grunneier 100.000 kroner for.Kommunen fikk nei. Kommunen ville da ta tomten med tvang og betale ut fra tomteskjønn, men er nå kommet til enighet om å betale 550.000 kroner. Beløpet dekkes av Miljødirektoratet. FOTO: Svein L vland