600.000 på folkehelse

Samferdselsutvalget benyttet sjansen til å gratulere Birte Simonsen med 70-årsdagen. Også fylkesordføreren var på plass for å gratulere jubilanten. Like etter lunsj med en svær bløtkake foreslo Simonsen at folkehelseplanen må inneholde et punkt om ernæring. Det fikk MDG-representanten full oppslutning om.