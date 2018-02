Agder Energi gikk med 1,2 mrd. i overskudd

Det har vært mye feilretting i vinter. Agder Energi, der kommunene på Agder er i flertall som eiere, kan velge å bruke mer på datterselskapet Agder Energi Nett for mer linjerydding, men kommunene har stilt så høye forventninger til utbytte at det trolig er utfordrende for dem å gå inn for å bruke mer på linjerydding. Styrelederen vil at kundene skal betale mer på nettleien for å dekke mer linjerydding. FOTO: AGDER ENERGI