«Alt jeg ønsker er å være en vanlig 15-åring»

SMILENDE OG STERK: Anja Vesterhus (15) viste stor styrke da hun stod frem og fortalte om hennes liv med sykdommen ME. Det er ikke enkelt å se at denne smilende jenta lider av utmattelsessykdom, men for henne er hverdagen tøff. FOTO: Anna Bauge Torland

15 år gamle Anja Vesterhus fikk livet snudd på hode da hun ble diagnotisert med sykdommen ME for to år siden.