UNDER VANN: At adkomsten til boligområdet Øyno står under vann, er en av de vanlige flomkonsekvensene i Sokndal. Nå kan det endelig se ut som det kan bli en varig løsning med et ekstra flomløp på elva og en flomtunnel ut i Hellevik. Foto: Anne Lise GrastveitKJØP BILDE