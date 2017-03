Avgjørende tid for Listerrådet

DELTE MENINGER: Fylkesregionssjef Kenneth Andresen (til høyre) påpekte muligheten for å bytte ut Listerrådet med å engasjere seg i nye Agder-regionen for å få ett samarbeidsnivå i stedet for to. Sirdalsrådmann Inge Stangeland påpekte at Listerrådet kan være viktig for å sette dagsorden. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE