LEGGE TIL RETTE: Konserndirektør Steffen Syvertsen i Agder Energi opplyser at de legger til rette for storforbrukere av strøm. Foto: Mediepartner /Agder Energi

Agder Energi er ikke fremmed for å legge til rette for at storforbrukere av strøm kan få en fot i vindparken på Kvinesheia.