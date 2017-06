Avviste klage

Flekkefjord formannskap godtar med det endringen i den reviderte makebytteavtalen som går ut på at Flekkefjord kommune får ca. 95 kvadratmeter grunn på parkeringsplassen nord for Hidra kirke istedenfor bruksrett til hele parkeringsplassen. Dette skjer mot at Ulland AS får en parsell ved Kirkebrygga i bytte. Formannskapet forutsetter at adkomstrett for allmennheten på Kirkebrygga tinglyses.