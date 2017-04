Ba om ny gjennomgang

Direktør Cathrine M. Lofthus (til venstre) og styreleder Ann Kristin Olsen i Helse Sør-Øst kunne se utsikten fra sykehuset i Flekkefjord da de i fjor var på besøk på sykehuset i Flekkefjord. De har bedt Sørlandet sykehus om en ny gjennomgang av akuttfunksjonene i Flekkefjord fordi direktøren og styret leverte en mangelfull innstilling. FOTO: SVEIN LØVLAND

Helse Sør-Øst opplyser at mangelfull dokumentasjon om luftambulanse var en av grunnene til at de krevde at direktør og styret i Sørlandet sykehus måtte ta en ny runde om akuttfunksjonene på sykehuset i Flekkefjord.