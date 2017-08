Bane NOR sikrer gangbrua

Fra helgens arbeid i Launessundet. Den omtalte gangbrua til venstre. Foto: Nordic Unmanned.

Den siste uka har det vært en diskusjon mellom Eigersund kommune og Bane NOR om hvem som skal utbedre gangbrua ved Launes. For at den populære gangbrua fortsatt skal være åpen for publikum, har Bane NOR bestemt seg for å ta kostnadene.

