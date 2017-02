Barnelege Kristin Tuv omtalte utmattelsessyndrom (ME) som en eksplosjonsdiagnose på Sørlandet sykehus i 2014. Foto: SVEIN LØVLAND

Elever tilsvarende minst 10 skoleklasser var borte fra skolen med ME forrige skoleår, det viser en ny undersøkelse. Regjeringen vil sørge for at unge med langvarige utmattelsestilstander får et godt tilbud.