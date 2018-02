Bilbrann i tunnel

Flekkefjord brannvesen, som har ekstra mobil vifte for å blåse ut røyk av tunneler, blir alltid innvolvert ved brann og ulykker i Fedaheitunnelen for å sikre at redingsmannskaper kan angripe fra den siden av tunnelen som det er mulig å komme til. FOTO: SVEIN LØVLAND/ Arkiv/ illustrasjonsfoto