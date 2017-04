AVKLARINGER: Ordfører Jan Sigbjørnsen (H) (til venstre) har lenge jobbet med at sykehusdirektør Jan-Roger Olsen skal gi flest mulig avklaringer om sykehuset i Flekkefjord. FOTO: Svein Løvland/ Arkiv

NRK melder at de to ordførerne i Flekkefjord og Arendal møter helseministeren 18 april. De føler at de ikke tatt på alvor av ledelsen ved Sørlandet sykehus og drar nå til statsråd Bent Høie.