Boligeiere med et stort vannproblem

OPPGITT: Katrine Lohne Nilsen og John Inge Nilsen er fortvilet over at ikke utbygger av boligfeltet Sandsåsen AS ikke tar ansvar for overvannet som renner ned til dem og tre andre naboer nedenfor - Noe må ha gått galt eller er blitt gjort helt feil, sier de to på vegne av de berørte.