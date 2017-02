PÅ SOKNDALS TAK: Prosjektleder Arild Fjeldahl viser frem det store anlegget, som nå får 35 kilometer med grusvei og en vindpark på 50 turbiner. Foto: Ingvill Mydland EgeliKJØP BILDE

Over et gigantisk område som ruver over Titania, med 95 mann i sving og opptil 20 helikopterturer til dagen jobbes det nå på spreng med å anlegge vindpark i Sokndal og Lund.