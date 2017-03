 Det er KrF som ber om omkamp

GAV LØFTER: Partileder Trine Skei Grande (V) lovte flere oppgaver og et akutt-pilotprosjekt til sykehuset i Flekkefjord da hun var på sykehuset i Flekkefjord for ett år siden. Nå forsvarer hun at partiet støtter kravene fra Helse Sør-Øst om nye analyser. FOTO: Svein L vlandKJØP BILDE