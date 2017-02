 Dette er begynnelsen på slutten, mener ansatte på sykehuset

Temperaturen var høy blant de ansatte på akuttmottaket på Flekkefjord sykehus da beskjeden om at et flertall hadde stemt for å legge ned akutt- og traumefunksjonene.



– Når en ser på sykehus i andre land så ser vi jo hva som har skjedd med sykehusene der akuttfunksjonen er lagt ned. Dette ser eg på som begynnelsen på slutten for sykehuset. Uten akutt så tror jeg etter hvert at føden forsvinner og da blir det vanskelig å rekruttere fagfolk til å jobbe her. Og da legger det seg ned av seg selv etter hvert, sier Thorsten Janvin til Agder.



– Hvordan har stemningen vært blant i ansatte i denne prosessen?

– Det var dårlig stemning nå når vi fikk beskjed om vedtaket. Men prosessen har generelt ikke vært ok og jeg mener saken burde vært utsatt for å redegjøre enda mer, sier sykepleier og tillitsvalgt Tina Elisabeth Nilsen.



– Frykter folk for jobbene sine?

– De frykter nok ikke for jobbene sine ennå, men vi får se hva som skjer. Men vår jobb er å være tilgjengelig for innbyggerne og gi den beste hjelpa vi kan, men vi må følge de retningslinjene som er satt. Slaget er ikke tapt, dette er bare et vedtak som er gjort. Dette skal løftes høyere! understreker hun.