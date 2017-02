- Dette er en spennende arbeidsplass!

FAST JOBB?: Ovnskjører Per Kristian Mål Arntzen (til høyre) som bor på Træland, jobber døgnskift på Eramet. Han trives godt i jobben og håper hovedtillitsvalgt Bjørn Åge Nilsen (til venstre) og verksdirektør Sem Gysland kan sørge for at han får seg en fast jobb på smelteverket. Foto: Svein L vlandKJØP BILDE