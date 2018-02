Dette er «I am K» sitt år

LIVE: Her ser man I am K fra en konsert i Flekkefjord. Dette er en dyktig gjeng. Foto: LARS FRØSLAND FOTO: Lars FrøslandKJ?P BILDE

Bandet I am K vant Vestlandssatsinga 2018 på bransjefestivalen 100 dager. Det er en prestisjetung oppnåelse for band som jobber for å få et navn stort...

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn