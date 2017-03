Mikael Nesse Persson fra Vest-Agder Høyre holdt et engasjert debattinnlegg under Høyres landsmøte. FOTO: Tor Marius Markussen / Høyre

Mikael Nesse Persson fra Vest-Agder Høyre holdt debattinnlegg om å beskytte privatlivet under Høyres Landsmøte søndag. Et tilleggsforslag for å sikre dette ble avvist.