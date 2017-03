Dykker inn i saken

DIALOG: Medeier Arne Skaar i ROV og Dykker Service AS (fra venstre) i dialog med næringssjef Han-Egill Berven, Stian Birkeland (KrF) og Ivar Larsen Fidje (Frp) etter gårsdagens formannskapsmøte. FOTO: Svein L vlandKJØP BILDE

Formannskapet bestemte seg i går for at de ville på befaring til ROV og Dykker Service AS