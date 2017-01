FIKK SYKKEL: Reimel (6) på Cuba fikk sykkel takket være Tormod Taxerås (8) i Gyland. Foto: PRIVATKJØP BILDE

To gutungar, Tormod (8) og Reimel (6). Begge likar dei å sykle, men anledningen til å sykle er svært forskjellig for dei to.