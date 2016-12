Ekstremværet «Urd» er på vei

Mandag morgen tar vinden godt tak på Vestlandet, og klokken åtte var det allerede ganske kraftig vindkast og regnbyger i Flekkefjord, men det er først mellom klokken 15 og 17 at den kraftigste vinden setter inn. På Sør- og Østlandet kan Urds vindkast merkes senere på kvelden og gjennom nattetimene.

Ekstremværet Urd kan treffe store deler av Sør-Norge. Hun kan gi bølger på 25 meter, sterk vestlig storm og heftige vindkast som røsker trær opp med roten, i tillegg til ekstrem vannstand i Oslofjorden.

Sterk vestlig storm på Vestlandet

På Vestlandet, sør for Stad, kan det blåse full og sterk storm mandag ettermiddag.

Den er på sitt kraftigste når den dreier fra vestlig til nordvestlig retning, rundt klokken 15-17 i ettermiddag, forteller statsmeteorolog Haldis Berge til yr.no

– Dette er den vindretningen vi er mest redd for. Vestavinden går langt inn i landet, gjennom fjorder og daler. Det er en dårlig retning på Vestlandet, sier kollega Reidun Holmøy.

Når det varsles sterk storm handler det om middelvind, – et gjennomsnitt av vind over ti minutter. Det betyr at vindkastene kan bli enda kraftigere på hele 35-45 meter per sekund.

Bølger på 25 meter

Urd kan gi enorme bølger inn mot land på Vestlandet. Gjennomsnittet av de høye bølgene kan bli 13–15 meter. Det betyr at enkelte bølger kan bli høyere, med opp til 25 meter.

– Jeg advarer virkelig folk mot å gå ut for å se på bølgene. Selv hadde jeg aldri gjort det, sier Holmøy.

Vannstanden på Vestlandet blir i tillegg høy, noe som gjør at bølgene kan gjøre ekstra skade. Mellom Lindesnes og Stad kan vannstanden være 75–90 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen.

Sør- og Østlandet: Vindkast og stormflo

I Oslofjorden kan havet heve seg hele 130 centimeter over det som står i tidevannstabellen. Dermed kan både kaier og sentrumsområder havne under vann.

Vannstanden vil være uvanlig høy på hele strekket fra Lindesnes til Svenskegrensa, men Oslofjorden vil være mest utsatt, forteller Kristen Gislefoss.

– Folk må passe på båtene sine. Været stuer vannet opp i hele fjorden fra Oscarsborg og inn mot Oslo havn. Det er ingen annen plass vannet kan gjøre av seg.

Vinden kommer først til Vestlandet, og brer seg etter hvert over fjellene. Sent i ettermiddag og gjennom natten kan vindkast på 25–35 meter per sekund rive over ende trær og kaste rundt på løse gjenstander.

– Mange vil ikke oppleve noe vind i det hele tatt, andre får kraftige nedslag i korte perioder. Det er slik vind som ofte gjør skade østafjells, sier meteorologen og legger til at jo lenger mot øst du er, jo mindre er sjansen for kraftige vindkast.

Kilde: yr.no