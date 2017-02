Klokka 17.28 meldte Agder politidistrikt om en bilulykke på E39 ved Lenefjorden i Lyngdal.

Fire personer er involvert. Skadeomfanget er ukjent, men politiet opplyser om at en av dem skal være fastklemt.



Klokken 17.50 meldte politiet at brannvesenet drev med frigjøring av personen som satt fastklemt i det ene kjøretøyet.



Veien ble stengt i begge retninger.



18.40:

E39 fortsatt stengt. Politiet avventet kriminaltekniker og ulykkesgruppe.



Det ble etablert omkjøring for personbiltrafikk:

Personbiltrafikk vestover E39 ble omdirigert fra Tjømskrysset E39, Vigeland via Konsmo mot Lyngdal. Personbiltrafikk østover ble dirigert fra E39 Rom, Lyngdal over Kvås.



Brannvesenet fikk etter hvert frigjort mannen. Overfor Lyngdals Avis anslår politiet at han satt fastklemt i rundt 30 minutter.



– Han er nok alvorlig skadet, og er kjørt til sykehuset i Kristiansand. De fire som var i den andre bilen har nok mindre skader og er kjørt til Flekkefjord, forteller lensmann i Lindesnes, Dag Helge Engeland, til Lyngdals Avis på stedet.



Hendelsesforløpet

Klokken 19.30 ventet man på en ulykkesgruppe til stedet som består av folk fra Statens vegvesen og politiet selv, slik som er vanlig ved alvorlige ulykker, for å kartlegge hva som har skjedd.



Politiet kan si følgende om hendelsesforløpet så langt.

– Den ene bilen kom østover fra Lyngdal. En annen bil var på vei vestover. Bilen fra Lyngdal kom over i feil kjørefelt, forteller Engeland.



Like før klokken 22.00 ble det meldt at E39 igjen er åpen for trafikk