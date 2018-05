Fem ordførere til Fedakvarten

FEM ORDFØRERE: De lokale ordførerne er mer enn klare for å duellere mot hverandre på Feda når det står om et godt formål. Fra venstre Farsunds Arnt Abrahamsen, Hægebostads Margrethe Handeland, Kvinesdals Per Sverre Kvinlaug og Farsunds Arnt Abrahamsen. Lyngdals ordfører Jan Kristensen var ikke til stede da bilde ble tatt.KJØP BILDE