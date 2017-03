Fikk tunnel-jobb til over 27 millioner kr.

Kontrakten er på 27,1 millioner kroner og ble torsdag skrevet under av avdelingsleder Ole Rune Varhaug hos Kruse Smith Entreprenør AS (til venstre) og prosjektleder for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Statens vegvesen Region sør Jan Helge Egeland. FOTO: Steffen Køhler, Statens vegvesenKJØP BILDE