Fjordrydding uten deponi?

I STRANDKANTEN: Ordfører Jan Sigbjørnsen (H) opplyste like før jul at det store planlagte strandkantdeponiet i Tjørsvågstrand trolig ikke blir noe av, men at tiltak for å fjerne/ dekke til forurenset sjøbunn antagelig blir gjennomført. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE