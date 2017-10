Flytter 57 millioner kroner til neste år

MANGE PROSJEKTER: Flekkefjord kommune har mange store prosjekter på gang. Ett av disse er flerbrukshall på Uenes. Rådmannen regner ikke med at arbeidet går så fort at årets budsjettmidler blir brukt opp. Han foreslår derfor at 17,5 millioner forskyves til neste år. FOTO: Svein L vlandKJØP BILDE