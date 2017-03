Fødealderen går opp, og fruktbarheten ned

FOTO: Statistisk sentralbyrå (SSB)

I 2016 ble det født 58 900 barn, nesten like mange som i 2015. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,71 barn per kvinne. Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn.