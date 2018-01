Folksomt på Nav-møte

SAMARBEID: Jobb- og mulighetsmessen i Spira var et samarbeid mellom Nav-kontorene i Lister. Til venstre: Hilde Nesvik Nilssen fra Nav Lyngdal og Jessie Paulsen fra Nav Flekkefjord. FOTO: Anette LarsenKJ?P BILDE

Over 600 personer var onsdag innom Spira for å lete etter en ny jobb eller for se på mulighetene som finnes på arbeidsmarkedet.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn