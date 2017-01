STÅR SAMMEN: Ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) fra Farsund, Jan Sigbjørnsen (H) fra Flekkefjord og Per Sverre Kvinlaug (KrF) fra Kvinesdal er med i ordførerutvalget som støtter en ny Nav-organisering

Når Listerrådet møtes 6. februar foreslås det at det settes ned en arbeidsgruppe for å vurdere forutsetningene for en annen organisering av NAV-Lister.