Fremmer politisk forslag om Hidra-bro

NYE RUNDER: Høsten 2015 sa statsråd Jan Tore Sanner (H) at 40 års statlig ferjetilskudd bør være nok til å finansiere prosjektet. Ordfører Jan Sigbjørnsen (H) (til venstre) må nå slåss for at ikke hele prosjektet skal skrinlegges.