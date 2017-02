Friske fraspark i sykehusdebatten

I panelet satt Venstres nestleder Ola Elvestuen, stortringsrepresentantene Odd Omland (Ap), Ingunn Foss (H), Hans Fr. Grøvan (KrF), Kjersti Toppe (Sp), 1. kandidat Gisle Meininger Saudland (Frp) og 1. kandidat Mali Steiro Tronsmoen (SV), samt sykehusdirektør Jan Roger Olsen.



Sykehusdirektøren hevdet gang på gang at årsaken til at han vil legge ned akutt- og traumefunksjonen på sykehuset i Flekkefjord ene og alene har med kvalitet og pasientsikkerhet å gjøre.



- Dette har ikke med penger å gjøre, men om kvalitet og pasientsikkerhet. Det har jeg sagt før, og jeg gjentar det igjen. Volumet på sykehuset her i Flekkefjord er for lite når det gjelder disse funksjonene, sa Olsen.



Det var fullsatt sal i Flekkefjord kultursenter Spira, og ved èn anledning måtte sykehusdirektøren tåle tilløp til pipekonsert.



Debatten startet med en forholdsvis frisk ordveksling mellom paneldeltagerne om hva som har vedtatt hva med tanke på akuttkirurgi og traumeteam.



Høyre og Frp-regjeringens støtteparti Venstre har fått kritikk tidligere, men partiets nestleder Ola Elvestuen klargjorde partiets standpunkt:



- La det være klart: Venstre mener at sykehusdirektørens innstilling er i strid med helse- og sykehusplanen. Det skal være akutt og traume, ifølge planen. Dermed bryter Olsens innstilling med dette, understreket Elvestuen.



Ingen i panelet trodde helt på sykehusdirektørens ord om at nedleggelsen av akuttkirurgi og traumemottak ikke hadde med penger å gjøre.



- Det er vanskelig å tro noe annet. Arbeiderpartiet flagget tidlig standpunkt om at disse tilbudene ikke måtte røres, men vi ble ikke invitert med når det ble forhandlet om i Stortinget. Når det er sagt, er Ola Elvestuens ord her verdt å legge merke til. Vi skal være glade for hans og Venstres klare holdning. Som regjeringens støtteparti må Venstre settet foten ned. Dette kan ikke helsestatsråd Bent Høie og hans regjering komme ut av, sa Odd Omland (Ap).



Elvestuen argumenterte blant annet for sykehusets beliggenhet, mellom Stavanger og Kristiansand.



- Avstanden til andre sykehus gjør at dette sykehuset må beholde tilbudet som direktøren nå foreslås lagt ned, understreker Elvestuen.



Frps Gisle Meininger Saudland brukte møtet til å varme opp til den forestående valgkampen. Frps 1. kandidat bor og jobber i Flekkefjord, og sa at han forventer at sykehusdirektørens innstilling ikke blir vedtatt.



- Innstillingen er åpenbart i strid med den nasjonale planen, og jeg forventer at Bent Høie ser signalene og er lydhør for den massive motstanden som er, sa Saudland.



SVs Mali Steiro Tronsmoen mente at økonomi uten tvil var direktørens motiv:

- Noen tenker økonomi foran velferd. Dette handler om hvilket nivå det skal være på velferden her og andre steder. Vi skal stå opp for lokalsykehusene, og velge godt helsetilbud og velferd framfor skattelette til de rike. Vi kjemper mot sentralisering, sa hun.



Odd Omland mente at kommunene i svært liten grad er blitt hørt i det saksforberedende arbeidet.



- Kommunene skal høres, står det i høringen. Men det blir de jo ikke. Dette handler om økonomi, gjentok Omland.



Agders redaktør Kristen Munksgaard var kveldens debattleder, og han lurte på hva sykehusdirektøren ikke helt forstod, når den ene politikeren etter den andre mente at hans innstilling ikke er i henhold til helse og sykehusplanen.



Olsen gjentok at det ikke handler om penger, men om kvalitet og pasientsikkerhet. Han sa også at det er krevende å rekruttere kvalifisert personell til sykehuset.



- Må ikke du som direktør lytte til - og ta de sterke signalene du her hører? spurte debattlederen.



Olsen svarte:

- Når det gjelder kvalitet og pasientsikkerhet, er jeg kompromissløs! Jeg har vært direktør i 13 år, og vi satser på sykehuset. Det skal bestå. Aktiviteten har aldri vært så høy som nå, og vi vil styrke det, understreket Olsen.



Kjersti Toppe (Sp) mente at man opplever en uærlighet i sykehuspolitikken.



- Planen er på en måte lagt opp slik at direktørene og tolke seg frem til en innstilling, mente hun.



Odd Omland fikk spørsmål om hans parti hadde rygg til eventuelt å omgjøre et vedtak fra Bent Høie - dersom Ap kommer i regjeringsposisjon etter kommende høsts stortingsvalg.



- I første omgang er det Venstre og Frp som kan gjøre mest her, som regjeringens støttepartier. Jeg skal love å stå på og gjøre alt jeg kan for at sykehuset i Flekkefjord består slik det er i dag, og kan fortsette å levere veldig gode tjenester og resultater, sa Omland.



Høyres Ingunn Foss fikk spørsmål om hva et negativt vedtak hos statsråden vil ha å si for kommende stortingsvalg.



- Dette handler om noe langt viktigere enn mitt kandidatur til Stortinget, understreket hun.



Hun mente direktøren innstilling er betenkelig:

- Hva skjer hvis det blir komplikasjoner for eksempel ved et keisersnitt, og sykehuset er uten akuttfunksjon? spurte hun.



Tidligere i debatten sa hun at dersom traume og akutt legges ned, kan de by på utfordringer med hensyn til for eksempel komplikasjoner i forbindelse med fødsler.



Senterpartiets Kjersti Toppe har besøkt sykehuset i Flekkefjord flere ganger, og nevnes som en mulig helseminister dersom Arbeiderpartiet og Senterpartiet skulle finne sammen i en eventuell ny regjering til høsten.



- Det er gledelig at Venstre er så klare nå, og jeg håper det fører til det eneste rette. Skal vi ha lokalsykehus, må vi ha breddekompetanse. Så får spesialsykehusene ta seg av det andre, sa Toppe, som la til at hun er skeptisk til hele sykehusdirektørens innstilling.



- Argumentene om kvalitet er bare tull. Det ligger helt andre intensjoner bak, sa hun.



Hans Fr. Grøvan (KrF) minnet om at alt handler om befolkningens trygghet:

- Det er dèt dette handler om. Olsens innstilling skaper utrygghet i en hel region. Jeg håper styret gjør et riktig vedtak. Den nasjonale helse- og sykehusplanen tar ikke akuttfunksjonen på alvor, mente Grøvan.