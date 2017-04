Fritt skolevalg kan redusere elevtallet

FRYKTET LEKKASJE: Lars Audun Fodstad fryktet en lekkasje fra Sinnes til Tonstad skule, dersom man innførte fritt skolevalg i hele Sirdal. FOTO: Tor Sindre TjomlidKJØP BILDE

Et flertall i kommunestyret besluttet at det skal være to skolekretser i Sirdal kommune, uten fritt skolevalg.