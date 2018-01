Frp i Vest-Agder utfordrer sin egen fiskeriminister

RAMMER FISKERE: Krav som at den alminnelige arbeidstiden ikke skal overstige 48 timer i løpet av ei uke, at de som arbeider på en fiskebåt skal ha minst 10 timer hviletid i løpet av 24 timer, og at fiskerne skal ha 77 timer hviletid i løpet av 168 timer rammer fiskere på båter med 2-4 ansatte hardt. FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto: Svein Løvland