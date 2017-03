Frustrert ordfører  er lei av alle kampene

BEKYMRET: – Reformene hagler over oss, og god utvikling er ikke ensbetydende med sentralisering, mener ordfører Per Sverre Kvinlaug som er bekymret over utviklingen for distriktene. Dette vil han ha en slutt på. FOTO: TRINE FLADSTADKJØP BILDE

Reformene hagler over landet, og ordfører Per Sverre Kvinlaug er trøtt av de stadige kampene mot sentralisering og for å opprettholde funksjoner i Kvinesdal.