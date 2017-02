Ga sykehuset førstehjelp

KLOKKEKLARE: Styremedlemmene Susanne Hernes og Tone Midttun sang tydelig ut i styremøtet om hva de mente om nedleggelse av akuttkirurgien og traumemottaket på Flekkefjord sykehus. - Vi må da akseptere at folk dør på veien, konstaterte Hernes Foto: Trine FladstadKJØP BILDE

- Jeg ønsker tre fullverdige sykehus i Agder, forsøkte et uredd styremedlem Tone Midttun for nesten døve ører i styremøtet i SSHF for å redde funksjonene på Flekkefjord sykehus.