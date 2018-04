Gebyrvedtak oppheves

PENGER TILBAKE?: Fylkesmannen fastslår at kommunen har for tynt grunnlag til å ilegge Ove Skailand (nærmest på bildet) i Kleivan Invest gebyr på 150.000 for byggingen av 4. etasje på blokken i Nedre Dannevika. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE