FLYTEBRO: Et av eksemplene på bro som er lagt frem. Vegen ligger fem meter over havet ved Kvellandstrand og utover, før den stiger på litt mot brua, og ligger horisontalt 11,5 meter over havet over hele lengden av flytebrua. Seilingshøyden for denne løsningen er bare 6-7 meter. FOTO: Statens vegvesen