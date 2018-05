Gigantisk kabelfartøy vender tilbake

DEL TO: Gigantskipet «Nexans Skagerrak» var i august i fjor i Vollesfjord i Flekkefjord for å starte leggingen av den såkalte tysklandskabelen. Denne uken er det klart for et nytt kabelskip-besøk for å legge del to av samme utenlandsforbindelse. FOTO: AndreKJØP BILDE