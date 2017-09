Gjenåpnet Karlsbrua!

HØYTIDELIG: Når man åpner en ny bru må det klippes snor. Initiativtaker og byggherre Arvid holdt tale og klippet snoren som markerte at Karlsbrua igjen er åpen for allmuen. FOTO: TOR MAGNE GAUSDALKJØP BILDE

Det er nok ikke alle som er klar over at Synne i 2015 tok med seg to bruer på Feda. Den lille Karlsbrua på Høyland forsvant også i vannmassene.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn