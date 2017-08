God innsats i terrengløp

VINNER: Odd Inge Knabenes ble vinner av løpet på Feda og Ingrid Solbjørg leverte beste prestasjon av de yngste løperne. Foto: SVEIN ÅGE HELLESTØL FOTO: Svein Åge Hellestøl

Det femte løpet i terrengkarusellen til bedriftsidretten ble for første gang arrangert på Feda, og deltagerne fikk et kjempefint løp i løypen over 4,3 kilometer med start/mål ved Høylandsfossen.

