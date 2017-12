Godkjent sjøfuglplan

Det var i fjor kun 45 hekkende par med fiskemåke i sjøfuglreservatene, til tross for god dekningsgrad for denne arten. Dette er nok en bunnrekord. På begynnelsen av 1980-tallet hekket det over 1000 par i sjøfuglreservatene, siden har det vært en kontinuerlig nedgang som ikke synes å ta slutt. Bare siden 2005 er bestanden mer enn halvert. Det er bare en skikkelig koloni igjen i sjøfuglreservatene, på Grønningen (Kristiansand) – 22 par her i 2014. Arten står derfor nå stor fare for å forsvinne helt fra sjøfuglreservatene. FOTO: Pål Klevan/ Fylkesmannen i Vest-Agder