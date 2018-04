Gruppearbeid for å få ned utslipp

MER RENSING I KVINESDAL: Metall og slagg tappes fra hver av ovnene til Eramet ca. hver annen time. Avgass fra tapping renses i posefilter. Avgassen inneholder støv, PAH (tjærestoff) samt andre stoffer bundet til støvet. Bedriften har installert et avsug over utstøpingen i 2016 og planlegger et nytt stort anlegg for å få ned metallstøvutslipp fra bedriften med 70 prosent før 2020. FOTO: Svein Løvland