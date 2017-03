Han kan bli ny rådmann

ANBEFALT: Visindi har vært i kontakt med 21 personer, hvorav Helge Madland (bildet), Leif Tore Slettebø og Øystein Løvø ble valgt ut til finalekandidater. Visindi vurderer at alle kandidatene kan fylle rollen som rådmann i Sokndal, men at Helge Madland anbefales til stillingen. FOTO: Linked InKJØP BILDE