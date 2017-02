På spørsmål fra Agder om hva hun kommer til å stemme torsdag, svarer styrelederen følgende:



– Det kan jeg ikke svare på nå, fordi styret må først diskutere saken. Jeg vil diskutere det med mitt styre, før vi går til avstemning, svarer Camilla Dunsæd.



Hun forteller videre at hun har lyttet med åpne ører på sykehusdebatten.

– Så må jeg tenke på det som er blitt sagt frem til styremøtet på torsdag, meddeler Dunsæd.



Hun mener at debatten først og fremst dreide seg om hvordan nasjonal helse- og sykehusplan skal tolkes.



– Litt innslag av valgkamp vil jeg også si at det var. Den endelige avgjørelsen skal tas av helseminister Bent Høye, og det forholder jeg meg til. Og så kommer styret i Sørlandets sykehus til å fatte det vedtaket som de mener vil gi sykehuset og pasientene i Flekkefjord det beste tilbudet.



Hun er helt overbeviste om at folket i Flekkefjord og Lister blir hørt gjennom sitt enorme engasjement med fakkeltog og folkemøter.



– Men det å bli hørt og få gjennomslag for alle sine synspunkter er to forskjellige ting, anmerker styrelederen.



Fortsatt blir det stilt spørsmålstegn ved Camilla Dunsæds dobbeltrolle som rådmann i Kvinesdal og styreleder i Sørlandets sykehus. Selv synes hun ikke det er problematisk.



– Jeg opplever ikke det som problematisk. Jeg ønsker Kvinesdals innbyggere det beste både når jeg er rådmann og når jeg er styreleder. Det er to forskjellige roller, men for meg har det ikke vært noe problem. Det er noen som stiller spørsmål om dette, og jeg har tatt det opp med formannskapet flere ganger, og fått støtte til å fortsette som styreleder, og at det faktisk kan være en fordel, forklarer hun.