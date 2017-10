Hærverk i Fjellparken

Slik så det ut i det ene lagerrommet etter at noen hadde brutt seg inn og tomt et brannslukningsapparat FOTO: SVEIN LØVLAND

Politiet opplyste sent torsdag kveld at det har vært et innbrudd i en bedrift i Flekkefjord. Det viste seg å dreie seg om kommunens anlegg i Fjellparken.

