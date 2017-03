Her kan det komme minst 30 leiligheter

LEILIGHETER: Aril Holm (til venstre), Rune Svindland og Birger Åtland går sammen om å bygge leiligheter på eiendommen der pølsefabrikken i dag ligger. Bygningene skal rives, og flere titall leiligheter planlegges satt opp. FOTO: Erik ThimeKJØP BILDE

Når Svindland AS flytter pølseproduksjonen til Sira, går utbyggerne Hellvik Hus og Holm AS i gang med å utvikle leiligheter i den gamle pølsefabrikken sammen med Svindland AS.